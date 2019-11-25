В СПЧ прокомментировали ситуацию с уровнем домашнего насилия в России

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.

«Невозможно подсчитать всех тех, кто пострадал от одной смерти одной жертвы. Потому что те дети, которые были в семье и видели, как один член семьи избивает другого на глазах у ребёнка, получают травму на всю жизнь», — заявила она.

По её словам, необходимость принятия закона о профилактике домашнего насилия очевидна, поскольку, помимо защитной функции для жертвы, он нацелен на предотвращение совершения преступления агрессором, когда ему дают время, чтобы «остыть».

Со своей стороны, лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что нужно внести поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы предусмотреть реальную ответственность для преступников. Цветков также заявил о необходимости открыть специализированные кризисные центры для жертв насилия.

«Мало просто принять закон — нужны именно комплексные меры для обеспечения реальной защиты женщин и детей от насилия», — полагает он.

Ранее сообщалось, что в законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование».