В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что 15 ноября в Совфеде прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

Согласно поправкам, преследованием будут считаться «неоднократные угрожающие действия» в отношении пострадавшего «вопреки его воле», в том числе его поиск, устные и телефонные переговоры, вступление с ним в контакт через третьих лиц. Также к этому понятию предполагается отнести посещение места проживания, работы или учёбы пострадавшего и иные действия, из-за которых он может испытывать страх за свою безопасность.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, соавтор законопроекта, заявила, что поправки, подготовленные парламентариями, будут учтены в окончательной версии документа.

Ранее Пушкина сообщила, что соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия из-за поступающих угроз были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.