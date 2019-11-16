Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

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Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Разного рода нецензурные комментарии были давно, но реальные угрозы стали поступать в последнее время в адрес адвоката Алексея Паршина и его семьи. Похожие угрозы приходят ко мне и в адрес других соавторов закона. Социальные сети, а также личные и рабочие электронные почты становятся объектом рассылки», — приводит РИА Новости слова Пушкиной.

Она заявила о получении писем многими депутатами и сенаторами, отметив, что знает, кто стоит за «этой хорошо организованной и финансируемой структурой».

Сообщается, что комитетом Госдумы по образованию и науке было проведено неофициальное расследование по массовой рассылке, в результате которого выяснилось, что «авторы» писем в адрес нижней палаты парламента их не отправляли и не знают, как их электронные адреса оказались у злоумышленников, либо «указанные в письмах номера телефонов никому не принадлежат, то есть были выдуманными».

Ранее Пушкина рассказала о новшествах в законе о профилактике домашнего насилия, назвав его неким сводом правил, который объединит то, что есть, и установит нормы поведения в обществе.

21 октября в Госдуме рекомендовали разработать методичку для жертв домашнего насилия.

Подробности — в материале RT.

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