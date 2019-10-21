Пушкина рассказала о новшествах в законе о профилактике домашнего насилия

Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина по итогам парламентских слушаний рассказала, что нового будет в разрабатываемом законе о профилактике домашнего насилия.

«Новелла закона — определение домашнего насилия, потому что этого не было в законах, и второе — прописаны все виды домашнего насилия. И две принципиально новые вещи — это охранный ордер, который выписывается через суд, и охранное предупреждение, которое выписывает участковый. В том и другом случае прописаны условия, при которых насильник должен быть отделён от жертвы, и, собственно говоря, профилактика, юридическая помощь, психологическая помощь», — сказала Пушкина.

По её словам, это некий свод правил, который объединит то, что есть, и установит нормы поведения в обществе.

Она подчеркнула, что законопроект ещё дорабатывается. По её мнению, нынешняя версия проекта очень здравая и закон будет действенным.

21 октября в Госдуме состоялись слушания по мерам профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Участники рекомендовали Минтруду, Минпросвещения и МВД разработать методическое пособие для жертв домашнего насилия.