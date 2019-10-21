В Госдуме рекомендуют разработать методичку для жертв домашнего насилия

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Участники парламентских слушаний по предупреждению домашнего насилия рекомендовали Минтруду, Минпросвещения и МВД России разработать методическое пособие для жертв домашнего насилия. Об этом говорится в проекте рекомендаций, принятых по итогам слушаний в Госдуме.
В Госдуме рекомендуют разработать методичку для жертв домашнего насилия
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Как передаёт РИА Новости, соответствующим ведомствам рекомендовано «разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия, в котором были бы указаны перечень типичных мероприятий, субъекты их осуществления, их служебные телефоны».

Кроме того, рабочей группе ГД рекомендовано с учётом состоявшегося обсуждения и высказанных предложений внести в нижнюю палату проект об основах системы профилактики домашнего насилия.

Правительству участники рекомендовали разработать единый регламент межведомственного взаимодействия «субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере».

Ранее депутат Оксана Пушкина в интервью RT объяснила, зачем нужен новый закон о профилактике домашнего насилия.

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