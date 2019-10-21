В Госдуме рекомендуют разработать методичку для жертв домашнего насилия
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
- globallookpress.com
Как передаёт РИА Новости, соответствующим ведомствам рекомендовано «разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия, в котором были бы указаны перечень типичных мероприятий, субъекты их осуществления, их служебные телефоны».
Кроме того, рабочей группе ГД рекомендовано с учётом состоявшегося обсуждения и высказанных предложений внести в нижнюю палату проект об основах системы профилактики домашнего насилия.
Правительству участники рекомендовали разработать единый регламент межведомственного взаимодействия «субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере».
Ранее депутат Оксана Пушкина в интервью RT объяснила, зачем нужен новый закон о профилактике домашнего насилия.