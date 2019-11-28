Законопроект о профилактике домашнего насилия внесут в Госдуму

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в скором времени будет внесён в Госдуму.

«В рамках осуществления национальных проектов следует наращивать усилия по укреплению самого института семьи, формированию у подрастающего поколения понимания значимости традиционных ценностей. В этом русле большое значение имеет, в частности, принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия. Уже в скором времени он будет внесен в Государственную думу», — говорится в статье Матвиенко в «Российской газете».

Она также обратила внимание на необходимость развития сети дошкольных учреждений, отметив положительные сдвиги в этой сфере.

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.

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