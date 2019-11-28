Генпрокуратура призвала доработать проект о борьбе с домашним насилием

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Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что законопроект о профилактике домашнего насилия нуждается в доработке.
Генпрокуратура призвала доработать проект о борьбе с домашним насилием
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс.

По словам Куренного, требуется усовершенствовать «понятийный аппарат» проекта, обратить внимание на сходство ряда его положений с положениями действующего федерального законодательства.

Вместе с тем необходимо проработать их на предмет соответствия статье 12 Всеобщей декларации прав человека, статье 23 Конституции России, Концепции государственной семейной политики в стране на период до 2025 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в скором времени будет внесён в Госдуму.

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН дала оценку ситуации со случаями домашнего насилия в стране.

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