Генпрокуратура призвала доработать проект о борьбе с домашним насилием

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что законопроект о профилактике домашнего насилия нуждается в доработке.

Об этом информирует Интерфакс.

По словам Куренного, требуется усовершенствовать «понятийный аппарат» проекта, обратить внимание на сходство ряда его положений с положениями действующего федерального законодательства.

Вместе с тем необходимо проработать их на предмет соответствия статье 12 Всеобщей декларации прав человека, статье 23 Конституции России, Концепции государственной семейной политики в стране на период до 2025 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в скором времени будет внесён в Госдуму.

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН дала оценку ситуации со случаями домашнего насилия в стране.