В законопроект о домашнем насилии включили защиту от бывших супругов
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«Это важно для защиты пострадавших от преследования, когда пострадавшие пытаются прекратить отношения с нарушителем. Это время самого высокого риска совершения новых актов насилия», — говорится в замечаниях депутатов к документу.
Также поправками предложено ввести защитные предписания, запрещающие агрессору приближаться к жертве насилия в течение определённого времени.
«Нами предлагается в случае первого нарушения ввести административную ответственность, а при повторном — уголовную», — уточняют депутаты.
Помимо этого, предложено дать право подачи заявления о вынесении судебного защитного предписания самим жертвам насилия, а также кризисным центрам с согласия потерпевшего, убрать из документа формулировку, обязывающую кризисные центры незамедлительно информировать полицию о фактах домашнего насилия или угрозе его применения.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
15 ноября в Совфеде прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.