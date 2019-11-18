В законопроект о домашнем насилии включили защиту от бывших супругов

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Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, согласно которым в проект будет включена защита пострадавших от бывших супругов и сожителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В законопроект о домашнем насилии включили защиту от бывших супругов
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«Это важно для защиты пострадавших от преследования, когда пострадавшие пытаются прекратить отношения с нарушителем. Это время самого высокого риска совершения новых актов насилия», — говорится в замечаниях депутатов к документу.

Также поправками предложено ввести защитные предписания, запрещающие агрессору приближаться к жертве насилия в течение определённого времени.

«Нами предлагается в случае первого нарушения ввести административную ответственность, а при повторном — уголовную», — уточняют депутаты.

Помимо этого, предложено дать право подачи заявления о вынесении судебного защитного предписания самим жертвам насилия, а также кризисным центрам с согласия потерпевшего, убрать из документа формулировку, обязывающую кризисные центры незамедлительно информировать полицию о фактах домашнего насилия или угрозе его применения.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».

15 ноября в Совфеде прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

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