В Госдуме прокомментировали законопроект о профилактике домашнего насилия

Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей и один из авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала этот документ.

«В первую очередь мы предлагаем дать определение домашнего насилия. Ведь нельзя же бороться с явлением, которое даже законодательно не закреплено», — заявила она.

По её словам, из законопроекта следует, что домашнее насилие — это умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников (лиц). В документе перечислены различные виды насилия — психологическое, физическое, сексуальное и так далее.

«Главная задача законопроекта — предложить меры, направленные на предотвращение новых правонарушений и защиту пострадавших», — пояснила Пушкина.

Среди охранных мер для пострадавшей стороны — предупредительное или судебное защитное предписание.

«После слушаний в нижней палате парламента обсуждение документа перенесётся на площадку Совета Федерации. И только потом итоговый текст, где будут учтены все замечания и предложения, мы внесём в Госдуму», — добавила Пушкина.

Ранее Пушкина в интервью RT объяснила, зачем нужен новый закон о профилактике домашнего насилия.