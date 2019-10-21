В Госдуме прокомментировали законопроект о профилактике домашнего насилия

Короткая ссылка
Зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей и один из авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала этот документ.
В Госдуме прокомментировали законопроект о профилактике домашнего насилия
  • РИА Новости

«В первую очередь мы предлагаем дать определение домашнего насилия. Ведь нельзя же бороться с явлением, которое даже законодательно не закреплено», — заявила она.

По её словам, из законопроекта следует, что домашнее насилие — это умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников (лиц). В документе перечислены различные виды насилия — психологическое, физическое, сексуальное и так далее.

«Главная задача законопроекта — предложить меры, направленные на предотвращение новых правонарушений и защиту пострадавших», — пояснила Пушкина.

Среди охранных мер для пострадавшей стороны — предупредительное или судебное защитное предписание.

«После слушаний в нижней палате парламента обсуждение документа перенесётся на площадку Совета Федерации. И только потом итоговый текст, где будут учтены все замечания и предложения, мы внесём в Госдуму», — добавила Пушкина.

Ранее Пушкина в интервью RT объяснила, зачем нужен новый закон о профилактике домашнего насилия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить