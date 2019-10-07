Оксана Пушкина объяснила, зачем нужен закон о профилактике домашнего насилия

Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина в интервью RT объяснила, зачем нужен новый закон о профилактике домашнего насилия.

«Мы одна из немногих стран, где нет закона, который бы систематизировал все действия всех органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Страны все не дураки — если принимаются законы, то, совершенно очевидно, есть причина», — сказала Пушкина.

По её словам, в настоящее время в стране практически нет кризисных центров, где жертвы домашнего насилия должны подавать заявления и получать психологическую помощь, а законом прописывается целая их система.

«Наш законопроект не про детей, потому что, по нашей установке, дети сегодня защищены, у них есть свои защитные механизмы: служба опеки, инспекция по делам несовершеннолетних и так далее. Мы сегодня говорим только о жертвах домашнего насилия. И вот здесь у нас полный бардак. Кому-то надо наводить порядок. Кто-то должен взять на себя ответственность», — добавила депутат.

Полная версия интервью — в материале RT.