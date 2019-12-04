Валерия прокомментировала законопроект о борьбе с домашним насилием

Народная артистка России певица Валерия в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.

«Когда женщина подвергается насилию, она должна быть уверена, что, если она подаст заявление в полицию, у неё сразу будет ограждающее предписание, которое не позволит этому человеку к ней приблизиться», — заявила она.

Как считает Валерия, мало осуждать агрессоров постфактум — необходимо принять закон, направленный на профилактику.

Певица также считает, что можно было бы предусмотреть кризисные центры и для нарушителей, которые могли бы находиться там, пока идёт размен квартиры или пока не найдено съёмное жильё.

«Почему женщина должна сбегать? Мало того, что он создаёт невыносимые условия, женщине ещё нужно куда-то уходить», — добавила Валерия.

Ранее заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.