В Госдуму внесли поправки в закон о гражданстве

Правительство внесло в Госдуму проект закона, исключающий нетрудоспособность из числа условий для получения гражданства России в упрощённом порядке, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, инициатива направлена на привлечение в экономику страны «дополнительных трудовых ресурсов».

Уточняется, что проектом вносятся изменения в статьи 14 и 27 федерального закона «О гражданстве России», согласно которым иностранцы ранее могли получить российское гражданство в упрощённом порядке без соблюдения условия о сроке проживания в случае нетрудоспособности или наличия у них дееспособных совершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что правительство внесёт в Госдуму «проект-революционер» об упрощённом получении гражданства России, который предполагает отмену требования отказаться от гражданства другой страны.