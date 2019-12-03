В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

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В Минздраве Забайкальского края рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП с автобусом.

«15 человек получают лечение в краевой клинической больнице, один ребёнок в детской клинической больнице и один отказался от госпитализации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Минздраве сообщили, что «четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжёлое, остальные пациенты госпитализированы в разные профильные отделения, их состояние средней степени и удовлетворительное».

Также, по данным ведомства, в Шилкинской больнице «остаются трое пострадавших, мужчина в тяжёлом состоянии», а в Нерчинской больнице «в тяжёлом состоянии находится одна женщина».

Ранее сообщалось о задержании организатора перевозок пассажиров автобусом, попавшим в аварию. 

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.

Личности всех погибших в результате ДТП установлены.

Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с НСН предварительные данные о причине ДТП.

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