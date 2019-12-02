В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в понедельник, 2 декабря, в регионе траур по 19 погибшим в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе.

«Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днём траура», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.

Ранее в Сретенском районе был объявлен траур.

1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 22 пострадали. У транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление. Возбуждено уголовное дело.

Власти Сретенского района в Забайкальском крае выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии с автобусом для их погребения.