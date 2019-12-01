Упал в реку из-за разрыва колеса: что известно о ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 14 госпитализированы. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек, ещё 14 госпитализированы. Об этом сообщили в УМВД России. Всего в автобусе находились 44 человека, включая водителя.

«По уточнённым данным, в автобусе находились 43 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадал 41 человек, 19 из них погибли, в том числе двое детей. 14 человек госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжёлое», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Минздрав сообщает о 19 госпитализированных. При этом состояние 18 из них оценивается как средней тяжести.

По данным ГИБДД, у машины разорвалось переднее колесо. Из-за этого водитель потерял управление, после чего автобус упал в реку.

«Из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства в реку Куэнгу», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что рейсовый автобус модели Kia Granbird ехал по маршруту Сретенск — Чита и перевозил 43 пассажиров. ДТП произошло на 60-м километре трассы «Могойтуй — Сретенск — Олочи».

На место аварии вылетели два вертолёта регионального центра медицины катастроф, сообщил ТАСС. В составе бригады — хирург, нейрохирург, два анестезиолога и травматолог.

Помимо медиков работают полицейские и спасатели, также к месту трагедии выехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Всего в ликвидации последствий ДТП... задействованы более 70 человек и 23 единицы техники», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов.

На кадрах аварии, распространённых в соцсетях, видно, что автобус упал на крышу, пробив лёд. Сами спасательные работы уже были завершены.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оказать помощь пострадавшим и родственникам погибших. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Все лицензии были, водитель опытный»

По данным ТАСС, попавший в аварию автобус был заказным. У него были все необходимые лицензии, а управлявший им водитель был опытным, заявил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв.

«Мы организовываем перевозки по данному направлению, но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сказал он, отметив, что направляется к месту аварии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

«По указанию руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрия Русанова, производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления. Также на месте работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Устанавливается точное количество пострадавших в аварии», — говорится в сообщении.

Проверку начала и прокуратура Забайкальского края. Ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку как действиям перевозчика, так и органов местного самоуправления и иных органов, отвечающих за безопасность на соответствующем участке дороги и владеющих мостом, с которого произошло падение автобуса», — говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края.

Сообщается также, что на месте работают сотрудники ведомства во главе с прокурором Сретенского района.

«По результатам проверок планируется принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в прокуратуре.

На место также выехали сотрудники Ространснадзора, сообщило РИА Новости. Отмечается, что они намерены провести проверку в отношении перевозчика.