Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15
- vk.com
- © inci38
«В результате ДТП 15 человек погибли, 18 пострадали, шесть из них госпитализированы», — заявили медики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК Егор Марков.
Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Ранее в ГИБДД сообщили о десяти погибших.