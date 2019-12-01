Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15

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RT
В результате падения рейсового автобуса в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, по последним данным, погибли 15 человек, ещё 18 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное подразделение медицины катастроф.
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15
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«В результате ДТП 15 человек погибли, 18 пострадали, шесть из них госпитализированы», — заявили медики. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК Егор Марков.

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее в ГИБДД сообщили о десяти погибших.

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