Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выделят деньги на похороны
«Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения. На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 млн рублей, по 60 тыс. рублей на каждого погибшего», — приводит ТАСС слова главы района Алексея Закурдаева.
Он отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших.
1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 22 пострадали. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление.