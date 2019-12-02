Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выделят деньги на похороны

Власти Сретенского района в Забайкальском крае выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии с автобусом для их погребения.

«Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения. На эти цели из бюджета района будет выделено свыше 1 млн рублей, по 60 тыс. рублей на каждого погибшего», — приводит ТАСС слова главы района Алексея Закурдаева.

Он отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших.

1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 22 пострадали. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление.