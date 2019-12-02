В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

В Сретенском районе Забайкалья властями объявлен траур по 19 погибшим в ДТП с автобусом.

«2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура», — приводит ТАСС сообщение администрации.

1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста на лёд реки Куэнги. В результате аварии погибли по меньшей мере 19 человек, ещё 22 пострадали. Сообщается, что у транспортного средства разорвало колесо, после чего водитель потерял управление.

Власти Сретенского района в Забайкальском крае выплатят по 60 тыс. рублей родственникам 19 погибших в аварии с автобусом для их погребения.