По делу о ДТП в Забайкалье задержали организатора перевозок
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию. В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски», — сказала она.
Отмечается, что обыски также проведены в региональном управлении ГИБДД УМВД и управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю.
1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал предварительные данные о причине аварии.
Подробности — в материале RT.