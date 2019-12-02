По делу о ДТП в Забайкалье задержали организатора перевозок

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RT
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что правоохранительные органы задержали организатора перевозок по делу о ДТП в Забайкалье, в результате которого 19 человек погибли и 22 получили ранения.
По делу о ДТП в Забайкалье задержали организатора перевозок
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию. В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски», — сказала она.

Отмечается, что обыски также проведены в региональном управлении ГИБДД УМВД и управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю.

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал предварительные данные о причине аварии.

Подробности — в материале RT.

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