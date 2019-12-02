В Госдуме прокомментировали ДТП в Забайкалье

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал предварительные данные о причине ДТП с автобусом в Забайкалье, в результате которого 19 человек погибли и 22 получили ранения.

По его мнению, говорить о том, что авария произошла из-за ненадлежащего технического состояния автобуса, рано.

«Предварительная причина — это не окончательная. Причин, по которым лопнуло колесо, может быть множество. И абсолютно новое колесо может лопнуть, если оно попало на скорости в яму, например. Не факт, что ДТП произошло из-за технического состояния автобуса. Может быть, это случилось из-за превышения скоростного режима, может быть, водитель сознание потерял. Может, колесо не лопалось, а неуправляемый автобус ушёл с моста. Только следствие может установить, человеческий это фактор или техническая причина», — отметил депутат.

Он также добавил, что, согласно статистике, две трети ДТП происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения и для выяснения обстоятельств аварии необходимо дождаться завершения специальных автомобильно-технических экспертиз.

Ранее член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре в беседе с газетой «Известия» рассказала о необходимости усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками и вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД в связи с ДТП в Забайкалье.