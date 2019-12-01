Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП в Забайкалье

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.
Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о ДТП в Забайкалье
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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП, в том числе выяснения причин и условий, повлёкших трагические последствия», — говорится в сообщении.

Также глава СК поручил принять меры к оперативному установлению технического состояния автобуса, условий его эксплуатации и предрейсового обслуживания.

Кроме того, Бастрыкин поручил решить вопрос об изъятии материалов по ДТП из органов внутренних дел для дальнейшего полного расследования аварии следственными органами в одном производстве. Он заявил о необходимости проведения расследования в предельно сжатые сроки.

Ранее СК возбудил дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным регионального УМВД, в результате падения автобуса с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края 19 человек погибли

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