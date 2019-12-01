Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19
- © пресс-служба Минздрава Забайкальского края
«В результате аварии погибли 19 человек, пострадали не менее пяти», — заявили в УМВД.
В пассажирском автобусе, который попал в ДТП в Забайкальском крае, всего находились 44 человека, заявили в пресс-службе МЧС.
«Предварительно, в автобусе находились 44 человека», — заявили в МЧС, уточнив, что шестеро пострадавших госпитализированы.
Как сообщил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв, автобус имел лицензию на перевозки и прошёл все необходимые технические осмотры. Пнёв уточнил, что автобус был заказным.
«Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сообщил он.
Как сообщает РИА Новости, на место аварии выехали сотрудники Ространснадзора, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.
«После сбора всей необходимой информации будет принято решение о проведении проверки», — заявили в ведомстве.
Ранее в ГИБДД назвали причину ДТП с автобусом в Забайкалье.