Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19

Число погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края, по последним данным, увеличилось до 19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Министерства внутренних дел по региону.

«В результате аварии погибли 19 человек, пострадали не менее пяти», — заявили в УМВД.

В пассажирском автобусе, который попал в ДТП в Забайкальском крае, всего находились 44 человека, заявили в пресс-службе МЧС.

«Предварительно, в автобусе находились 44 человека», — заявили в МЧС, уточнив, что шестеро пострадавших госпитализированы.

Как сообщил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв, автобус имел лицензию на перевозки и прошёл все необходимые технические осмотры. Пнёв уточнил, что автобус был заказным.

«Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сообщил он.

Как сообщает РИА Новости, на место аварии выехали сотрудники Ространснадзора, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.

«После сбора всей необходимой информации будет принято решение о проведении проверки», — заявили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД назвали причину ДТП с автобусом в Забайкалье.