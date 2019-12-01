Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19

Короткая ссылка
Число погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края, по последним данным, увеличилось до 19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Министерства внутренних дел по региону.
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19
  • © пресс-служба Минздрава Забайкальского края

«В результате аварии погибли 19 человек, пострадали не менее пяти», — заявили в УМВД.

В пассажирском автобусе, который попал в ДТП в Забайкальском крае, всего находились 44 человека, заявили в пресс-службе МЧС.

«Предварительно, в автобусе находились 44 человека», — заявили в МЧС, уточнив, что шестеро пострадавших госпитализированы.

Как сообщил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнёв, автобус имел лицензию на перевозки и прошёл все необходимые технические осмотры. Пнёв уточнил, что автобус был заказным.

«Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — сообщил он.

Как сообщает РИА Новости, на место аварии выехали сотрудники Ространснадзора, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.

«После сбора всей необходимой информации будет принято решение о проведении проверки», — заявили в ведомстве.

Ранее в ГИБДД назвали причину ДТП с автобусом в Забайкалье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить