Личности всех погибших в ДТП в Забайкалье установлены

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Личности всех погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае установлены. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Сретенского района Забайкальского края Алексея Закурдаева.

Он рассказал, что «из 19 погибших 18 уже официально опознаны».

По его словам, «личность последней тоже установлена, во вторник утром пройдёт процедура её официального опознания, для этого из Читы приехали родственники погибшей».

«17 из 19 погибших — жители Сретенского района, двое — из Читы», — сообщил Закурдаев.

Ранее сообщалось о задержании организатора перевозок пассажиров автобусом, попавшим в аварию. 

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.

Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с НСН предварительные данные о причине ДТП.

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