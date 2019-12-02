Бастрыкин передал дело о ДТП в Забайкалье в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 19 человек.

Об этом информирует пресс-служба СК России.

Отмечается, что на данный момент инцидент в Забайкалье квалифицирован по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек» и «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более человек».

Также сообщается о передаче уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек» из полиции в СК.

Ранее сообщалось о задержании организатора перевозок пассажиров автобусом, попавшим в аварию.

1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.

Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с НСН предварительные данные о причине ДТП.

Подробности — в материале RT.