Бастрыкин передал дело о ДТП в Забайкалье в центральный аппарат СК
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Об этом информирует пресс-служба СК России.
Отмечается, что на данный момент инцидент в Забайкалье квалифицирован по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек» и «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более человек».
Также сообщается о передаче уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек» из полиции в СК.
Ранее сообщалось о задержании организатора перевозок пассажиров автобусом, попавшим в аварию.
1 декабря при падении пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Забайкалье погибли 19 человек, ещё 22 пострадали. Был объявлен траур.
Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с НСН предварительные данные о причине ДТП.
Подробности — в материале RT.