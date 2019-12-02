В ОНК рассказали о нахождении Соколова в психбольнице СИЗО «Бутырка»

Бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет возвращён в петербургский СИЗО «Кресты» после прохождения экспертизы в Москве.

Об этом сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.

«После экспертизы Соколова переведут обратно в Петербург. Это может занять около месяца», — цитирует её РИА Новости.

Меркачёва отметила, что на данный момент обвиняемый находится в психбольнице СИЗО «Бутырка» и ожидает отправления в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России.

Ранее сообщалось, что Соколова перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.

Согласно версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.