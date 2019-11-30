Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката историка Александра Почуева.

«Его перевели в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — рассказал адвокат.

Ранее адвокат сообщал, что Соколов может быть переведён из СИЗО «Кресты» в московский изолятор «Матросская Тишина».

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Историк свою вину признал.

По версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.