Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко.

«Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года», — цитирует ТАСС судью Юлию Максименко.

Ранее Соколову предъявили обвинение в убийстве Ещенко.

Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Адвокат Александр Почуев сообщал, что его подзащитный Соколов намерен просить суд отправить его в СИЗО.

В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ.