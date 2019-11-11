Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ отправили в СИЗО
- РИА Новости
«Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года», — цитирует ТАСС судью Юлию Максименко.
Ранее Соколову предъявили обвинение в убийстве Ещенко.
Согласно предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Адвокат Александр Почуев сообщал, что его подзащитный Соколов намерен просить суд отправить его в СИЗО.
В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ.