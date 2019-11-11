Доцент СПбГУ Соколов будет просить суд заключить его под стражу

Адвокат Александр Почуев сообщил, что его подзащитный, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов, подозреваемый в убийстве девушки, намерен просить суд отправить его в СИЗО.

«Сам он настаивает на заключении под стражу», — приводит ТАСС слова адвоката.

Почуев при этом отметил, что, несмотря на это, защита будет добиваться домашнего ареста.

9 ноября СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

Его жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у него и была соавтором ряда его научных работ.