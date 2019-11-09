В Петербурге из реки вытащили мужчину с женскими руками в рюкзаке
- РИА Новости
«Из материалов уголовного дела следует, что утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечён мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчленённые женские руки, а также травматический пистолет», — сообщили в СК.
Мужчина госпитализирован с переохлаждением.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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