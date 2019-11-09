В Петербурге из реки вытащили мужчину с женскими руками в рюкзаке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
В Петербурге из реки вытащили мужчину с женскими руками в рюкзаке
  • РИА Новости

«Из материалов уголовного дела следует, что утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечён  мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчленённые женские руки, а также травматический пистолет», — сообщили в СК.

Мужчина госпитализирован с переохлаждением.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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