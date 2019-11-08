Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье

Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, 27 октября в одном из сёл подростки ворвались в частный дом, где надругались над женщиной и избили 40-летнего мужчину, после чего тот скончался.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям, в течение последующих дней были задержаны пять несовершеннолетних, 8 ноября по ходатайству следствия их заключили под стражу.

Расследование поставлено на контроль председателем СК Александром Бастрыкиным.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области завершили расследование дела о сексуальном насилии в отношении воспитанников интерната.