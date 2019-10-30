В Челябинской области завершили расследование дела о насилии в отношении воспитанников интерната
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«Проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого», — заявили в пресс-службе ведомства.
В феврале 2018 года был задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в растлении семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома.
Ранее «Ридус» сообщал, что в Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу.