В Челябинской области завершили расследование дела о насилии в отношении воспитанников интерната

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении воспитанников интерната. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинения, сообщает URA.RU со ссылкой на СК России.

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«Проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого», — заявили в пресс-службе ведомства. В феврале 2018 года был задержан 51-летний местный житель, подозреваемый в растлении семерых несовершеннолетних воспитанников детского дома. Ранее «Ридус» сообщал, что в Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу.