В Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу

Короткая ссылка
В Ижевске вынесли приговор бывшему врачу по делу об изнасиловании пациентки, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт прокуратуры Удмуртии.
В Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу
  • РИА Новости

По данным ведомства, медика приговорили к 3,6 года лишения свободы условно. 

Отмечается, что 53-летнего мужчину судили по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В ходе заседания он частично признал вину, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшей.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года в одной из городских больниц. Медик изнасиловал пациентку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области задержали подозреваемого в насилии над детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить