В Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу

В Ижевске вынесли приговор бывшему врачу по делу об изнасиловании пациентки, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт прокуратуры Удмуртии.

По данным ведомства, медика приговорили к 3,6 года лишения свободы условно.

Отмечается, что 53-летнего мужчину судили по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». В ходе заседания он частично признал вину, раскаялся в содеянном и принёс извинения потерпевшей.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года в одной из городских больниц. Медик изнасиловал пациентку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области задержали подозреваемого в насилии над детьми.