В Свердловской области задержали подозреваемого в насилии над детьми

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в насилии над детьми, сообщает URA.RU. На данный момент у следствия есть информация о двух нападениях на девочек восьми и девяти лет на аллее на Опалихинской улице.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия сексуального характера в отношении малолетних». По этой статье мужчине грозит до 20 лет колонии», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Со своей стороны, начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых рассказал, что мужчину задержали днём 22 марта в районе этой же аллеи по имеющимся приметам.

«Установить подозреваемого удалось благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска и наших коллег из подразделения криминалистики СУ СКР», — добавил он.

Задержанный — 64-летний пенсионер. На допросе он признал вину. Суд арестовал его на два месяца.

Следователи подозревают, что нападений на детей могло быть больше, и просят пострадавших обращаться в следственный отдел по Верх-Исетскому району.

Ранее Newinform сообщал, что в Самаре вынесли приговор врачу-анестезиологу, обвиняемому в изнасиловании пациентки.