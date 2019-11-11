Водолазы продолжат искать в Мойке останки предполагаемой жертвы доцента

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Водолазы продолжат поиски останков Анастасии Ещенко, предполагаемой жертвы доцента СПбГУ Олега Соколова, в реке Мойке в Санкт-Петербурге.
Водолазы продолжат искать в Мойке останки предполагаемой жертвы доцента
  • РИА Новости

«Поиски останков убитой в реке Мойке будут продолжены, соответствующая заявка получена», — приводит РИА Новости слова представителя городского комитета по вопросам законности и правопорядка.

Таким образом, водолазы будут работать третий день подряд.

Ранее во время поисков жертвы в Мойке были найдены останки другого человека.

9 ноября СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, его жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у него и была соавтором ряда его научных работ. 

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