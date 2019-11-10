Водолазы закончили поиски останков предполагаемой жертвы Соколова

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Водолазы закончили поиски останков Анастасии Ещенко, предполагаемой жертвы доцента СПбГУ Олега Соколова, в реке Мойке в Санкт-Петербурге.
Водолазы закончили поиски останков предполагаемой жертвы Соколова
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, на время поисковых работ были закрыты пешеходный Почтамтский мост и небольшая часть набережной. На акватории реки дежурили два судна. О результатах работы второго поискового дня не сообщается.

Накануне СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, его жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у него и была соавтором ряда его научных работ. 

Адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

Во время поисков жертвы в Мойке были найдены останки, которые не принадлежат погибшей девушке.

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