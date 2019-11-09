Доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной после убийства

Адвокат Александр Почуев сообщил, что доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

«По рекомендации защиты Соколов оформил явку с повинной. Он признался, что убил девушку, рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В то же время защита будет отрабатывать версию самооговора», — приводит Интерфакс слова адвоката.

Защитник предположил, что мера пресечения историку будет избираться в понедельник, 11 ноября, в Куйбышевском суде.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

СМИ сообщили, что в убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, его жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у историка и была соавтором нескольких его научных работ.

Позднее Соколов был лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

Подробнее о резонансном убийстве — в материале RT.