Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.

«Мы с ужасом узнали из прессы о жутком преступлении, в котором, как предполагается, виновен Олег Соколов. Учитывая, что он был преподавателем кафедры истории нового времени Санкт-Петербургского университета, выступал в качестве приглашённого профессора Практической школы высших исследований в Сорбонне, был награждён французским орденом Почётного легиона, мы представить себе не могли, что он может совершить этот ужасающий поступок», — говорится в коммюнике ISSEP.

В заявлении указано, что ISSEP незамедлительно снимает с Соколова функции члена научного совета. Кроме того, институт выражает свои соболезнования и поддержку семье жертвы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

По данным СМИ, речь идёт о доценте СПбГУ Олеге Соколове. Предположительно, его жертвой является 24-летняя девушка, которая обучалась у Соколова и была соавтором его нескольких научных работ.



Подробнее о резонансном убийстве — в материале RT.