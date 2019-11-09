«В рюкзаке обнаружены женские руки и пистолет»: что известно об убийстве 24-летней девушки в Санкт-Петербурге

На набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве 63-летний мужчина, у которого при себе был рюкзак с отчленёнными женскими руками и травматический пистолет. По данным СМИ, речь идёт о доценте СПбГУ Олеге Соколове. Предположительно, его жертвой является 24-летняя студентка, которая обучалась у преподавателя и была соавтором его нескольких научных работ. Также сообщается, что между ними могли быть романтические отношения. Что известно об убийстве на Мойке — в материале RT.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в убийстве, сообщает Следственный комитет.

Из материалов СК следует, что утром 9 ноября напротив одного из домов на набережной реки Мойка из воды извлекли мужчину 1956 года рождения. При себе у него был рюкзак, в котором найдены «две отчленённые женские руки и травматический пистолет». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчина получил переохлаждение, его доставили в больницу. По информации РИА Новости, днём 9 ноября подозреваемый по прежнему находился в медицинском учреждении.

Видео от дома, где живёт подозреваемый в убийстве

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина в момент задержания на реке был пьян, а в его квартире позднее нашли фрагменты тела и пилу.

По неофициальной информации, в убийстве подозревают кандидата исторических наук и доцента кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ Олега Соколова.

Водолазы обыскивают участок на реке Мойке в Петербурге, где был найден Олег Соколов

Исходя из опубликованных на сайте вуза данных, Соколов является автором множества монографий об Отечественной войне 1812 года и французской армии времён Наполеона. Часть работ посвящена самому императору и его личности. Кроме того, из информации на сайте СПбГУ следует, что Соколов является одним из основателей современного движения военно-исторической реконструкции в России.

В Российском военно-историческом обществе (РВИО) рассказали RT, что Соколов, вопреки информации ряда СМИ, не был членом организации, но сотрудничал с ней.

«Историк, знаменитый, известный исследователь, ведущий специалист по Наполеонике, — так охарактеризовали учёного в организции. — Сотрудничали исключительно в силу профессиональных знаний. Членов РВИО он не был».

Помимо прочего, Соколов имеет французский Орден Почётного Легиона. Награда выдана ему по указу французского лидера Жака Ширака в 2003 году за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.

По информации ряда СМИ, жертвой Соколова стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, родившаяся в 1995 году.

Она окончила школу с золотой медалью в 2012 году, набрав 100 баллов по истории. Такая информация следует из её профиля, опубликованном на одном из образовательных сайтов. Девушка неоднократно побеждала на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по истории.

«Анастасию отличают разносторонность интересов, отличные способности к гуманитарным наукам, высокая работоспособность, желание добиваться своих целей, самостоятельность суждений, умение принимать верные решения», — следует из характеристики Ещенко, опубликованной на сайте «ПроШколу.ру».

Исходя из опубликованных вузом данных, Ещенко выступила соавтором Соколова как минимум в трёх научных статьях. Как уточняет РИА Новости, девушка была аспирантом вуза, изучала историю нового и новейшего времени.

Кроме того, анкета студентки есть на одном из сайте, предлагающем поиск репетиторов. На странице Ещенко указано, что она преподаёт историю в частном порядке с 2016 года.

Олег Соколов с Анастасией Ещенко

vk.com

© against_tartuffe

По некоторым данным, Ещенко и Соколов состояли в романтических отношениях.

В беседе с RT публицист Евгений Понасенков, известный своим конфликтом с Олегом Соколовым на почве разных оценок исторических событий, заявил о том, что об отношениях учёного и студентки было широко известно.

«Об этом знал весь институт. Все знали, что он совращает молоденьких девочек», — сказал Понасенков в беседе с RT. Он утверждает, что в прошлом предупреждал руководство университета об исходящей от Соколова опасности.

Инцидент в аудитории и заявление от студентки

Соколов был замешан в нескольких инцидентах, один из которых рассматривала комиссия по этике СПбГУ. В опубликованном в апреле 2018 года решении органа рассмотрен случай, произошедший в марте того же года.

Как говорится в документе, на одной из лекций Соколова в СПбГУ присутствовали слушатели которые «принципиально не согласны с представлениями и оценками» учёного истории наполеоновских войн.

По информации вуза, слушатели «себя весьма агрессивно, выкрикивали с места оскорбления в адрес лектора, бездоказательно обвиняя его во лжи и краже чужих идей». Кроме того, в документе говорится, что после лекции один из молодых людей встал и сделал ряд оскорбительных для лектора заявлений.

В свою очередь, Соколов в грубой форме предложил молодому человеку покинуть лекторий, после чего некие молодые люди силой вытолкали зачинщиков скандала из аудитории.

В СПбГУ отметили, что запись этого инцидента позднее появилась в интернете, а в комментариях к ней были оскорбительные выпады не только в адрес Соколова, но и в отношении университета.

Доцент СПбГУ Олег Соколов

© novist.history.spbu.ru/

Комиссия пришла к выводу, что инцидент на лекции был заранее спланированной акцией, направленной на дискредитацию Соколова. Вместе с тем комиссия осудила поведение преподавателя.

«Доцент О. В. Соколов, как лектор, допустил нарушение норм этики взаимоотношений со слушателями и нанес тем самым ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом», — говорится в документе.

Ещё один инцидент с участием Соколова получил огласку в СМИ. Газета «Московский комсомолец» в конце 2018 года опубликовала материал, из которого следует, что в адрес доцента СПбГУ были выдвинуты обвинения в истязании студентки.

По информации газеты, речь идёт о событиях 2008 года, когда Соколов проживал в Москве. В приведённом «МК» заявлении говорится, что доцент якобы силой удерживал некую девушку, избивал её, а также привязывал её к стулу и угрожал раскалённым утюгом.