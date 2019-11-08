В Нарьян-Маре планируют переименовать детсад после убийства ребёнка
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент образования Ненецкого автономного округа.
«Департамент образования с родителями и общественностью обсуждает вопрос переименования садика», — заявили в ведомстве.
Также в группе, где произошло убийство, планируется сделать ремонт и поменять интерьер, чтобы минимизировать ассоциации с трагедией.
Отмечается, что лишь четверо детей из группы остались в детсаду «Сказка», ещё 16 перешли в другие учреждения по желанию родителей.
Посещение группы закрыто как минимум до конца 2019 года.
31 октября 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детсада в Нарьян-Маре и совершил убийство шестилетнего ребёнка. Подозреваемого задержали, ему предъявлены обвинения. Также задержан охранник детского сада.