В Нарьян-Маре планируют переименовать детсад после убийства ребёнка

В Нарьян-Маре чиновники вместе с родителями и представителями общественности обсуждают вопрос переименования детского сада «Сказка» после того, как там был убит ребёнок.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент образования Ненецкого автономного округа.

«Департамент образования с родителями и общественностью обсуждает вопрос переименования садика», — заявили в ведомстве.

Также в группе, где произошло убийство, планируется сделать ремонт и поменять интерьер, чтобы минимизировать ассоциации с трагедией.

Отмечается, что лишь четверо детей из группы остались в детсаду «Сказка», ещё 16 перешли в другие учреждения по желанию родителей.

Посещение группы закрыто как минимум до конца 2019 года.

31 октября 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детсада в Нарьян-Маре и совершил убийство шестилетнего ребёнка. Подозреваемого задержали, ему предъявлены обвинения. Также задержан охранник детского сада.