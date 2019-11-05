Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение 36-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Он обвиняется в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России).

Также предъявлено обвинение сотруднику ЧОП по ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человеку).

«Охранник свою вину признал частично», — уточнили в СК.

31 октября 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию детсада и напал на шестилетнего мальчика.

1 ноября подозреваемый был арестован, в Нарьян-Маре прошло прощание с убитым ребёнком.

Позднее стало известно о заключении под стражу на два месяца охранника детского сада, который впустил подозреваемого на его территорию. По данным следствия, он принял мужчину за родственника одного из воспитанников учреждения.