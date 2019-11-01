В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду ребёнком

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Прощание с шестилетним мальчиком, который был убит в детском саду Нарьян-Мара, завершилось, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду ребёнком
  • © Администрация Ненецкого автономного округа

Сообщается, что оно прошло в морге Ненецкой окружной больницы. Похороны запланированы на 2 ноября. 

На территории детсада организован стихийный мемориал, куда жители несут цветы и игрушки.

На месте трагедии побывал глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. 

31 октября местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детсада и ударил ножом ребёнка. Мальчик скончался на месте. 

1 ноября подозреваемого в убийстве арестовали. Также стало известно о задержании сотрудника охранного предприятия. 

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