В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду ребёнком

Прощание с шестилетним мальчиком, который был убит в детском саду Нарьян-Мара, завершилось, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Сообщается, что оно прошло в морге Ненецкой окружной больницы. Похороны запланированы на 2 ноября.

На территории детсада организован стихийный мемориал, куда жители несут цветы и игрушки.

На месте трагедии побывал глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

31 октября местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детсада и ударил ножом ребёнка. Мальчик скончался на месте.

1 ноября подозреваемого в убийстве арестовали. Также стало известно о задержании сотрудника охранного предприятия.