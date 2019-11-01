В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду ребёнком
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Сообщается, что оно прошло в морге Ненецкой окружной больницы. Похороны запланированы на 2 ноября.
На территории детсада организован стихийный мемориал, куда жители несут цветы и игрушки.
На месте трагедии побывал глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
31 октября местный житель в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детсада и ударил ножом ребёнка. Мальчик скончался на месте.
1 ноября подозреваемого в убийстве арестовали. Также стало известно о задержании сотрудника охранного предприятия.