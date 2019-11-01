По делу об убийстве мальчика в Нарьян-Маре задержан охранник детсада

По делу об убийстве ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре задержан сотрудник охранного предприятия. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

«Задержан сотрудник ООО «ОП «Святогоръ», который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемый в убийстве позвонил в домофон, а «охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников».

Ранее суд отправил под арест подозреваемого в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара.

Днём 31 октября в детском саду мужчина с ножом убил шестилетнего мальчика. 36-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Подробнее — в материале RT.