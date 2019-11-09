В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением

Короткая ссылка
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
  • РИА Новости

«Тело мужчины обнаружено в ночь на 9 ноября текущего года в квартире дома по улице Ленина города Микунь Усть-Вымского района с огнестрельным ранением», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, смерть судьи не связана с профессиональной деятельностью.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области задержали двух человек после убийства бывшего мэра Киселёвска Лаврентьева. Оба арестованы.

По данным следствия, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия также было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить