В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением

В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Тело мужчины обнаружено в ночь на 9 ноября текущего года в квартире дома по улице Ленина города Микунь Усть-Вымского района с огнестрельным ранением», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, смерть судьи не связана с профессиональной деятельностью.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области задержали двух человек после убийства бывшего мэра Киселёвска Лаврентьева. Оба арестованы.

По данным следствия, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия также было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.