СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-мэра Киселёвска

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RT
В Следственном комитете Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселёвска Сергея Лаврентьева по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 105 УК России.
СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-мэра Киселёвска
  • Сергей Лаврентьев
  • © Администрация Кемеровской области

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что по версии следствия, вечером супруга потерпевшего заметила на территории участка у дома свет от фонарика и силуэты двух людей и сообщила об этом супругу.

«Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», — рассказали в СК.

Как уточняется, следствию предстоит установить мотивы преступления, а также личность второго человека, который с скрылся с места преступления. 

Ранее сообщалось, что Лаврентьев был убит.

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