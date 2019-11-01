СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-мэра Киселёвска

В Следственном комитете Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселёвска Сергея Лаврентьева по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 105 УК России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что по версии следствия, вечером супруга потерпевшего заметила на территории участка у дома свет от фонарика и силуэты двух людей и сообщила об этом супругу.

«Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», — рассказали в СК.

Как уточняется, следствию предстоит установить мотивы преступления, а также личность второго человека, который с скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что Лаврентьев был убит.