СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-мэра Киселёвска
- Сергей Лаврентьев
- © Администрация Кемеровской области
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что по версии следствия, вечером супруга потерпевшего заметила на территории участка у дома свет от фонарика и силуэты двух людей и сообщила об этом супругу.
«Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением», — рассказали в СК.
Как уточняется, следствию предстоит установить мотивы преступления, а также личность второго человека, который с скрылся с места преступления.
Ранее сообщалось, что Лаврентьев был убит.