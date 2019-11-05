Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

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В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Задержанными оказались жители города Белово 49 и 35 лет.

«По версии следствия, один из них исполнял роль водителя: он доставил подельников к месту жительства потерпевшего, ожидал их в километре от места преступления,  пока двое других находились на территории приусадебного участка», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября, когда вышел с ружьём проверить, кто пробрался в его двор. Рядом с телом экс-мэра на месте происшествия также было обнаружено тело другого мужчины с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. 

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.

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