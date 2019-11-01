Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

Следственный комитет России опубликовал видео работы сотрудников правоохранительных органов на месте убийства бывшего мэра города Киселёвск Кемеровской области Сергея Лаврентьева, который был застрелен в ночь на 1 ноября после того, как неизвестные пробрались на территорию участка его дома.

На видео показаны дом бывшего чиновника, а также следственно-оперативная группа, которая находится во дворе, где произошло преступление.

Также на кадрах показаны следы крови на земле и отмеченные правоохранителями вещественные доказательства, в том числе гильзы.

Ранее в СК сообщили, что Лаврентьев был убит, когда вышел проверить, кто пробрался на территорию участка возле его дома.

Супруга экс-мэра услышала выстрелы, а спустя некоторое время обнаружила тело мужа и ещё одного мужчины с огнестрельными ранениями.

Возбуждено уголовное дело.