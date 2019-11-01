Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
На видео показаны дом бывшего чиновника, а также следственно-оперативная группа, которая находится во дворе, где произошло преступление.
Также на кадрах показаны следы крови на земле и отмеченные правоохранителями вещественные доказательства, в том числе гильзы.
Ранее в СК сообщили, что Лаврентьев был убит, когда вышел проверить, кто пробрался на территорию участка возле его дома.
Супруга экс-мэра услышала выстрелы, а спустя некоторое время обнаружила тело мужа и ещё одного мужчины с огнестрельными ранениями.
Возбуждено уголовное дело.