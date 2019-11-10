В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова

Водолазы в Санкт-Петербурге в воскресенье, 10 ноября, продолжили поиски в реке Мойке фрагментов тела предполагаемой жертвы жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.

«Поиск продолжен», — приводит ТАСС слова представителя «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга».

Накануне СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, его жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у него и была соавтором ряда его научных работ.

Позднее адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

Во время поисков жертвы в Мойке были найдены останки, которые не принадлежат погибшей девушке.