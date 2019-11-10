Водолазы нашли человеческие останки во время поисков жертвы Соколова

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Водолазы нашли останки неизвестного во время поисков тела жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».

«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали», — отметили в организации.

Уточняется, что водолазы намерены продолжить поиски тела жертвы Соколова в воскресенье.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.

СМИ сообщили, что в убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, его жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у историка и была соавтором нескольких его научных работ. 

Позднее адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

Подробнее по теме — в материале RT.

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