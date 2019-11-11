В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, будут ли наказаны руководство университета и правоохранительные органы в связи с тем, что не реагировали на жалобы в адрес профессора.

«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом... причины преступления... будут установлены в ходе следствия. И потом уже можно говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия», — сказал Песков.

При этом он отметил, что всё похоже «на чистое такое сумасшествие», но ответственность будут определять следствие и суд.

По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин в курсе резонансного убийства.

«Безусловно», — сказал Песков в ответ на вопрос, знает ли Путин об убийстве.

По предварительной версии следствия, доцент СПбГУ Соколов застрелил аспирантку Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, подняли из воды у набережной реки Мойки. Тело девушки водолазам найти пока не удалось.

Адвокат Александр Почуев сообщил, что его подзащитный Соколов, подозреваемый в убийстве девушки, намерен просить суд отправить его в СИЗО.