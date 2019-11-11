Доценту СПбГУ Соколову предъявлено обвинение в убийстве

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Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.
Доценту СПбГУ Соколову предъявлено обвинение в убийстве
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Соколов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, которое не может быть не связно с лишением свободы», — приводит РИА Новости слова следователя на заседании Октябрьского районного суда в Санкт-Петербурге, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения Соколову.

По предварительной версии следствия, доцент СПбГУ Соколов застрелил аспирантку Ещенко 7 ноября, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела и расчленил его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, подняли из воды у набережной реки Мойки. Тело девушки водолазам найти пока не удалось.

Адвокат Александр Почуев сообщил, что его подзащитный Соколов, подозреваемый в убийстве девушки, намерен просить суд отправить его в СИЗО.

В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ.

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